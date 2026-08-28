Не бързайте да се сбогувате с лятото – то трайно се е настанило в Бургас и през септември. В любимия месец за разходка край морския бряг ви очакват още много събития, които заслужават още отсега да ги сложите в календара си.

Фестивалът на рибата и виното се завръща в пространството на Експозиционен център „Флора“ от 3 до 7 септември при вход свободен. Очакват ви пет дни, изпълнени с музика, танци, вкусна храна, вино, забавления и много настроение край морето. На фестивалната сцена ще се срещнат над 100 артисти от България и света - SIRIS BAND – Greek Night, Kerana & kosmonavtite, Силвия Кацарова, TAMBO SONG от Венецуела, Boney M. Xperience. Повече за събитието тук: https://www.facebook.com/festivalnaribata

От 4 до 7 септември още едно събитие ще развълнува жители и гости на града – Културен център „Морско казино“ ще бъде домакин на Фестивал на тангото.

Летен театър – Бургас продължава да е гореща точка и през следващия месец – не пропускайте концерта на Георги Дюлгеров на 7 септември, спектакълът „Поетите и жената“ на 9 септември, както и още много предложения в сърцето на Морската градина.

На 13 септември Бургас отново ще бъде сцена на едно от най-очакваните спортни събития в града - деветото издание на Бургас Рън. Тази година те очаква нов старт, обновени трасета и завръщането на любимата дистанция 21 км - полумаратон. Трасетата стартират от площада пред Културен дом НХК и преминават през емблематични локации в Бургас - от Морската градина, край морето, до главни пътни артерии, където движението на автомобили ще бъде временно преустановено.

Киното винаги е намирало своя пристан в Бургас, а следващия месец морският град ще бъде дом на DOCK – международен Фестивал на историческото документално кино. Той ще се проведе от 17 до 22 септември в Културен център НХК с вход свободен В продължение на шест фестивални дни DOCK отново ще събере на едно място кино, история, памет и съвременен поглед към миналото. Филми от България и света ще ни срещнат със значими личности, събития и съдби и ще ни напомнят, че историята никога не е просто разказ за отминалото, тя продължава да задава въпроси и днес.

От 18 до 20 септември Бургас ще бъде домакин на пъстър и вдъхновяващ фестивал, посветен на българския фолклор и традиции. Събитието събира на сцената на Културен дом НХК фолклорни състави от българските общности по света, които ще представят богатството на народните ни песни, танци и обичаи. Организатори на фестивала са Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина и “Пощенска кутия за приказки” с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина и Община Бургас, които обединяват усилия, за да създадат пространство за среща между поколенията и съхранение на българската културна идентичност. Събитието е при вход свободен.