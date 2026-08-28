Дрон с прикрепено взривно устройство е обезвреден на северния кей срещу остров Свети Иван край Созопол. Безпилотният летателен апарат е бил забелязан от летовници на 27 август, а влестите незабавно били уведомени. На мястото е пристигнал специализиран екип от Военноморските сили, който успешно изпълнил задачата по разузнаване и обезвреждане н дрона.



Операцията е осъществена след положителна резолюция на началника на отбраната

"Бъдете внимателни, дроновете не са играчки! При наличие на такава машина, подайте сигнал към съответните институции", съветват еспертите.

Всички дронове, които към момента са открити и вчера, и днес, а и доста преди това, не носят бойни припаси, каза на 26 август министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му откритите по българското Черноморие дронове са разузнавателни или дронове-примамки и не представляват опасност заради наличие на боеприпаси.