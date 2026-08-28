На 31 август от 10 до 13 часа бургазлии и гостите на града ще имат възможност да си направят анонимна консултация или тест за ХИВ/СПИН. Мобилната лаборатория ще бъде разположена в градинката до Часовника.

С тази инициатива приключва Националната АНТИСПИН кампания, която тази година премина под мотото „Лято без риск“. Нейната цел беше да повиши информираността на младите хора и хората в риск, относно начините за заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции, насърчаване на отговорното сексуално поведение и популяризиране на възможностите за безплатно и анонимно изследване.

В Бургас тестовете и консултациите ще се извършват от екипи на Регионална здравна инспекция-Бургас и общинската дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“.

Доброволци на БМЧК-Бургас ще раздават здравно-информационни материали, флаери, брошури и ще се промотира употребата на предпазни средства от доброволци на БМЧК-Бургас.

Важно е да се отбележи, че Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно изследване и лечение с антиретровирусни лекарства на всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН, независимо от техния здравноосигурителен статус.

Паралелно с това ще се изгради и пространство, в което мобилен екип от експерти на Регионална здравна инспекция ще проведат разяснителна кампания сред населението за популяризиране на електронното здравно досие и мобилно приложение еЗдраве. Същите ще обслужат гражданите, които желаят да получат достъп до своето Електронно здравно досие.

Приложението еЗдраве осигурява на всеки българин възможността за персонализиран достъп до личното му електронно здравно досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, личен здравен картон).