Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, но близо две седмици след обявяването на решението от Столичната община продължават да оспорват избора и да настояват за обяснение от БНТ.

Решението беше обявено на 13 август, като Бургас беше предпочетен пред София на финалния етап. В надпреварата участваха още Варна и Пловдив. Според Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) Бургас е представил „най-силното цялостно предложение“.

Въпреки това реакцията от София беше остра. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров заяви, че столицата е „естественият и логичен избор“ и попита докога държавата ще бъде „мащеха за собствената си столица“. Според него София е била наказана заради „задкулисни политически игри“.

От организацията "Спаси София" също определиха избора на Бургас за „трудно обясним“ и го нарекоха пропуснат шанс за столицата.

Първоначално кметът Васил Терзиев поздрави Бургас и заяви, че София ще подкрепи домакинството. Впоследствие обаче Столичната община официално поиска от БНТ подробна информация за оценката на кандидатурата си – по всеки отделен критерий и с мотивите за поставените оценки. От телевизията са отговорили, че ще предоставят своевременно информация.

Според официалното съобщение на EBU международна работна група от техни представители и на БНТ е разгледала документацията и е провела срещи с екипите на градовете финалисти. Обявените причини за избора на Бургас са комбинация от подходяща зала, ангажимент на общината, капацитет за настаняване, транспортна инфраструктура, международна свързаност и концепция конкурсът да обхване целия град и регион.

„Евровизия“ многократно е провеждана извън столиците в държавите домакини. От БНТ уточниха, че София, Пловдив и Варна също ще участват в съпътстващата програма на събитието през 2027 г.