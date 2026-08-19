Таксиметровият бранш взима мерки срещу недобросъвестните таксиджии, които готвят сериозно завишение на таксите си за посетителите на Евровизия догодина. От две браншови организации излязоха с редица предложения за фронт срещу т. нар. копърки, заради които страда имиджът на България като туристическа дестинация. Сред предложенията е и забрана за качване на пътник извън строго определени зони.

Дори и в момента валят сигнали за проблем с таксиджии, които работят без апарат или надуват сметката с помпи. Само преди дни в социалните мрежи британски турист се оплака от поредната гавра с апарата в таксито.

„35 евро за 2 км от нашия хотел до хотела на приятелите ни в Слънчев бряг. Ще си търся правата в полицията“, заяви Дилън Уотсън от Ливърпул. От години на Слънчака се е наложила порочната схема туристите да се возят "на пазарлък" и "на дестинация", а сметката се договаря "на око" според това колко упорит и информиран е туристът.

За най-обичайната и търсена дестинация Слънчев бряг-Несебър договарянето започва поне от петдесет евро. Ако таксиджията склони на 30-35 евро, туристът е сключил чудесна сделка.

Мерки още сега

За да не се стигне до излагация пред хиляди чужденци, избрали да посетят страната ни заради грандиозния музикален конкурс, от Европейския център за развитие на таксиметровите политики веднага реагираха с предложения за редица мерки към държавните и общински органи.

„Категорични сме, че подготовката не трябва да започва дни преди събитието. Очакваният голям брой чуждестранни гости, журналисти, делегации и туристи изисква координация между държавата, общините, организаторите и таксиметровия сектор още сега“, заяви за „Телеграф“ Николай Джумаков от ЕЦРТП.

Според него основно внимание трябва да се обърне на трасето летище Бургас – Бургас – Несебър - Слънчев бряг. Сред предложенията са и създаване на междуинституционална работна група „Такси – Евровизия 2027“, както и определяне на ясно обозначени зони Eurovision Taxi около летището, местата на събитията, транспортните възли и основните туристически райони.

За да се развие дълбока информационна кампания, се предлага разлепяне на QR кодове с интернет връзки за проверка на легалните таксиметрови автомобили, чрез която пътникът да може да види регистрационен номер, превозвач, валидност на разрешението и обявени тарифи.

„Трябва да се създаде и официална информационна платформа на български и английски език, както и калкулатор за ориентировъчната стойност на курса, чрез който туристът предварително да може да се ориентира за цената по конкретен маршрут“, заяви още Джумаков.

Целта е всеки пътник да има пълна прозрачност за очаквания курс още преди качването в автомобила. QR кодът ще води и към платформа за подаване на сигнал за нередност. Предлага се и определяне на конкретни такси зони в Бургас, Несебър и Слънчев бряг, от които да се взема такси и забрана за вземане на пътници от тротоари и паркинги.

Взаимен контрол

От бранша настояват за създаване на съвместни мобилни контролни екипи на МВР, ДАИ и общините Созопол, Поморие, Несебър и Бургас, които да контролират не само таксиджиите, но и нерегламентираните платени превози, предлагани като private transfer, хотелски или друг вид трансфер.

От бранша смятат, че на летище Бургас трябва да има 24-часов контрол върху таксита и трансфери. Тепърва ще се обсъжда и въвеждането на стикер - доброволен отличителен знак Verified Eurovision Taxi (Сертифицирано такси за Евровизия), с цел пътниците да могат уверено да ползват колата. Предлага се и широка информационна кампания сред местните туристически гидове, както и хотелите и ресторантите.

Устройствата за набиване на допълнителни импулси в таксиметровите апарати с цел увеличаване на сметката са на практика неуловими, обясни за „Телеграф“ бившият шеф на ДАИ Дамян Войновски. Причината са пропуски в наредбите, които оставят връзката между колелата на колата и апарата уязвима.

„Многократно сме предлагали промени – тази връзка да се пломбира и защити, но това не се случи. Сега, ако колегите получат сигнал за нередност, не могат да разглобят таксито на място, а то бива изпратено за проверка в официална лаборатория към Българския институт по метрология.

Докато отиде таксито на проверка, устройството, т.нар. помпа, е премахната и в лабораторията няма какво да открият“, обясни Войновски. „Докато не се приемат тези промени и да се елиминират помпите, единствено средство за борба е широката информационна кампания сред посетителите на Евровизия“, допълни още експертът.