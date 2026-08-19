В изпълнение на ангажиментите си съгласно Изборния кодекс, с цел гарантиране на провеждането на честни, свободни и демократични избори, Министерството на външните работи отправи покани за международно наблюдение на насрочените за 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България. Това съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Покани са отправени до Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) и Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПАОССЕ), до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), както и до Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС).

При проявено желание от тези организации, МВнР ще предложи на ЦИК регистрирането на техни представители като международни наблюдатели на предстоящите избори.