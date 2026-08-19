Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че са взети абсолютно всички мерки за безопасността на авиобаза “Безмер”. Изказването му идва по повод публикацията във Financial Times, в което се твърди, че Иран би ударила военни бази в Европа, ако Тръмп ескалира напражението.

“По отношение на базата в Безмер координирано с МО и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели са за много по-високо ниво на заплаха, отколкото е реалната, която се докладва”, каза Демерджиев.

Вътрешният министър посочи, че постоянно се следи ситуацията и процесите.

Ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен интензивни спрямо новото на информацията за заплахата в момента”, категоричен е Демерджиев.

В публикацията на американското издание се казва още, че Иран е проучвал възможности за нанасяне на удари по американски военни обекти в Европа, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди нова ескалация срещу Ислямската република.

Сред потенциалните мишени са откроени базите в България и Кипър,

По данни на изданието иранските сили са оценявали потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. София наскоро разреши на американски самолети за зареждане с гориво да оперират от авиобаза “Безмер“, което потенциално увеличава стратегическото значение на съоръжението за Вашингтон.