След като стана ясно, че една от най-очакваните филмови продукции в България ще бъде снимана и в Бургас, следващата стъпка е избор на статисти. Продукцията „Стоичков – Имало едно време в България“ набира желаещи да участват в това мащабно събитие.

„Ако искаш да усетиш атмосферата на снимачната площадка и да станеш част от филма, посветен на една от най-големите легенди на българския футбол? Запиши се предварително – Viber 0879 227 702; 0879 227 703“. Тази информация споделят организаторите на кастинга. Тя е публикувана и в официалния Инстаграм профил на филма @stoichkovthemovie

Периодът на снимки в морския град ще бъде 30 август – 12 септември. През месец юли Община Бургас подкрепи заснемането на лентата и отпусна средства след решение на Общински съвет на проведена сесия. Бургас ще бъде една от основните снимачни площадки. Снимачният процес в Бургас е планиран за период от 10–14 дни между края на август и началото на септември 2026 г. Очаква се в града да пристигне екип от над 260 души.

Не пропускай тази вълнуваща възможност, запиши се на кастинг и бъди част от историята.