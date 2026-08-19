Кметът на Община Бургас Димитър Николов прие Негово Високопреосвещенство Шумския архиепископ Йов – ректор на Почаевската духовна семинария в Украйна.

Сливенският митрополит Арсений представи високия гост на кмета на Бургас и изрази радостта си от неговото посещение в пределите на Сливенската епархия.

На срещата присъстваха и двамата украински свещеници, които са клирици на Сливенската епархия и извършват своето пастирско служение в храмовете в бургаските квартали „Лозово“ и „Победа“.

По време на срещата бяха обсъдени положението на украинския народ в условията на продължаващата война, значението на мира и човешкия живот, както и грижата за украинските граждани, намерили убежище и подкрепа в България.Отбелязана бе близостта с побратимения украински град Николаев.

Особено внимание бе отделено на украинските граждани, които поради военните действия са били принудени да напуснат своята родина и днес пребивават на територията на Бургаска област. Бе отбелязано, че техният брой възлиза на няколко хиляди души. Кметът Димитър Николов и ръководството на Община Бургас полагат необходимите грижи и оказват съдействие за тяхното пребиваване и приобщаване към местната общност.

Архиепископ Йов изрази своята благодарност за гостоприемството и доброто отношение към украинския народ, като подчерта, че най-съкровеното желание на хората в Украйна е прекратяването на войната и възстановяването на мира.

В хода на разговора бе отбелязано, че в пределите на Сливенската епархия служат двама украински свещеници, които са клирици на епархията и обгрижват вярващите в храмовете в бургаските квартали „Лозово“ и „Победа“. Други седем украински духовници извършват богослужение с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений. По този начин Църквата също полага духовни и пастирски грижи за православните християни от Украйна, намерили подслон в пределите на епархията.

„Най-важното, което иска народът на Украйна, е мирът, прекратяването на войната, за да не загиват нито деца, нито възрастни. Най-важен е човекът. Толкова много сили и време са необходими, за да израсне един човек, а за една минута животът му се прекъсва, един куршум го убива. Това е много тъжно за нас“, каза архиепископ Йов.

Високопреосвещеният архиепископ отправи и призив за обща молитва за мир: „Трябва всички заедно да зовем, да звъним като камбана: „Боже, дай ни мир! Хора, живейте мирно!“

Архиепископ Йов изрази надежда, че украинците, които поради войната днес живеят извън своята родина, ще придобият ценен житейски и обществен опит, който един ден ще могат да вложат във възстановяването на Украйна. Той посочи, че пребиваването им в европейските страни им дава възможност да се докоснат до различен обществен опит и до начин на живот, основан върху мирното съжителство и взаимното уважение.

От своя страна кметът Димитър Николов приветства архиепископ Йов в Бургас и увери високия гост в доброто отношение към украинските граждани и в готовността на общинското ръководство да продължи да оказва необходимата подкрепа на хората, потърсили убежище от войната.

Срещата премина в дух на сърдечност и взаимно уважение, с общо послание за мир, милосърдие и съхраняване на човешкия живот и достойнство.