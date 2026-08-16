Със 100-тния ден от встъпването в длъжност на правителството начело с премиера Румен Радев той вече не е алтернативата, а е властта и няма алиби. Това заявиха от ГЕРБ в позиция, публикувана във Facebook.

Кабинетът „Радев“ беше избран от Народното събрание на 8 май тази година. От партията на Бойко Борисов посочват, че сега ще оценяват работата на премиера. „Румен Радев години наред оценяваше всички останали отстрани. Днес вече ще оценяваме него“, се казва в съобщението.

Според ГЕРБ министър-председателят разполага с мнозинство, правителство, бюджет и власт, което означава, че носи и пълна отговорност. „Първите 100 дни бяха кредит на време. Оттук нататък вноските се плащат с резултати“, заявяват от партията.

Позицията на ГЕРБ идва на фона на години, в които Румен Радев беше един от най-острите критици на управленията на Бойко Борисов. През ноември миналата година той дори обвини лидера на ГЕРБ и Делян Пеевски, че „демонтират държавата“.

Влизането на Румен Радев в изпълнителната власт беше прогнозирано още в края на 2025 г. от предшественика му на президентския пост Росен Плевнелиев.