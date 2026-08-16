Новата седмица започва с предимно слънчево и топло време, но още във вторник предстои краткотрайна промяна със студена атмосферна вълна. Очакват се гръмотевични бури, валежи и градушки, след което температурите отново ще се повишат до 38°C към края на периода. Това прогнозират от „Метео Балканс“.

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Понеделник ще бъде слънчев в цялата страна, със слаб вятър и максимални температури между 30° и 35°C. Най-топло ще бъде в ниските части на страната и по поречията на големите реки.

Съществена промяна се очаква във вторник, когато от северозапад ще нахлуе по-хладен въздух. От запад на изток ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност, която на много места ще донесе краткотрайни валежи с гръмотевици. Възможни са и градушки при по-интензивните бури.

Прогнозата за нестабилно време идва след като през юли страната беше засегната от мощни бури, а в някои райони паднаха и градушки.

След преминаването на фронта в сряда времето постепенно ще се стабилизира и отново ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Температурите ще започнат отново да се повишават.

В края на седмицата слънчевото време ще се задържи, а температурите ще продължат да растат. В петък и събота има малка вероятност за изолирани и краткотрайни превалявания в планините. Вятърът ще остане слаб.

Очаква се горещините да се засилят, като максималните температури в страната ще са между 33° и 38°C.