Днес от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява, в много райони до предимно слънчево време. В сутрешните часове все още на отделни места, главно в централните райони от страната и Рило-Родопската област, ще превалява. След обяд ще се развие купеста облачност, но само на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, в отделни райони с гръмотевици. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 24° и 29°, в София - около 24°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Над планините облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи, в отделни райони с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от северната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е променлива, често значителна. Ще има и краткотрайни превалявания, в сутрешните часове главно по южното крайбрежие, а след обяд на малко повече места. Ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, по южното крайбрежие до около 4 бала.

В неделя ще е предимно слънчево, след обяд над източните райони и планините с купеста облачност. Вятърът ще отслабне, на места временно ще стихва, а по-късно ще придобие южна компонента и температурите ще се повишат.

В понеделник сутринта също ще бъде слънчево. Със слаб до умерен вятър от запад-югозапад температурите ще се повишат още. След обяд над Западна България ще се развие купеста, в планините и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Във вторник над страната ще премине атмосферно смущение. Вятърът ще се ориентира от север-северозапад, по-късно в Източна България ще от север-североизток; ще бъде предимно умерен. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, по-значителна и на повече места в Южна и Източна България. Ще има краткотрайни валежи с гръмотевици.

През следващите дни ще бъде слънчево, около и след обяд над източните и планинските райони с временни увеличения на облачността. Вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 30° и 35°.