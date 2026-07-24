Предложението на парламентарната група на ГЕРБ за осигуряване на средства за изграждането на Националната детска болница не получи подкрепа при разглеждането на държавния бюджет. Според партията в бюджета за 2026 година, както и в тригодишната бюджетна прогноза, не са заложени средства за реализацията на проекта.

От ГЕРБ определят решението като сериозно отстъпление от поетите ангажименти към изграждането на лечебното заведение, което от години е определяно като един от най-важните здравни проекти в страната.

Като аргумент партията посочва публично изявление на министър-председателя Румен Радев от 8 май 2026 г., направено по време на заседание на Министерския съвет. Тогава премиерът заяви, че Националната детска болница е „национален приоритет“ и настоя за ускоряване на нейното изграждане, оборудване и осигуряване на медицински специалисти.

Според ГЕРБ обаче тези заявления не намират отражение в бюджетната рамка.

„Когато един проект е определен като национален приоритет, това трябва да бъде ясно разписано и във финансовите ангажименти на държавата. Липсата на предвидени средства поставя под съмнение реалната воля за неговото изпълнение“, посочват от партията.

От ГЕРБ заявяват още, че ще продължат да настояват за осигуряване на необходимото финансиране и за предприемане на конкретни действия по изграждането на Националната детска болница.

„Децата на България заслужават модерна специализирана болница и последователна държавна политика, а не обещания, които остават без реално покритие в бюджета“, заявяват от партията.