Млад шофьор, без книжка и лична карта, разигра екшън меоду Равда и Несебър, като предизвика удар с патрулка. Около 17.37 ч. днес в с. Равда служители от Районно управление - Несебър подали звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил "Фолксваген джета", с бургаска регистрация, чийто водач не се съобразил с полицейските разпореждания, а увеличавайки скоростта си, продължил в посока Несебър, съобщиха от ОДМВР-Бургас. В района на кръстовището на "Гранд Маркет Жанет" лекия автомобил рязко спрял, в резултат на което патрулния автомобил "Волво" се ударил в задната част на "Фолксвагена". От сблъсъка по служебния автомобил са причинени материални щети, но няма пострадали. Въпреки удара "Фолксваген"-ът продължил движението си, като е спрян в с. Равда, а водачът му - задържан. Той бил без документи за самоличност, но се представил за 22- годишен криминално проявен хасковлия. Констатирано е, че автомобилът е собственост на 19 годишна бургазлийка, която също била в автомобила по време на инцидента. При претърсване на купето на "Фолксвагена" е открито и иззето бяло кристалообразно вещество / метамфетамин/. Водачът на автомобила е тестван за алкохол и наркотици, като втората проба била положителна за употреба на метамфетамин. При извършената проверка е констатирано, че водачът управлявал МПС без шофьорска книжка / неправоспособен водач, в условия на повторност в едногодишния срок от отнемане на шофьорската книжка с влязло в сила и връчено наказателно постановление/. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Снимки: Шофьори Несебър



