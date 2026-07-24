Лекарствата за онкоболни да се заплащат по същия модел, по който НЗОК реимбурсира останалите лекарствени продукти, настояват в декларация от Българска болнична асоциация и Национално сдружение на частните болници.

“Подкрепяме усилията на държавата да намери трайно решение на проблема с различията в цените на лекарствата за лечение на онкологични заболявания и да осигури по-ефективно разходване на средствата на НЗОК”, подчертават от двете организации. И допълват, че това може да бъде постигнато чрез единен механизъм за определяне на цената, която НЗОК заплаща за лекарствените продукти, приложим за всички лечебни заведения. “Така ще се гарантира еднаква цена за едно и също лекарство, ще се ограничат ценовите различия и ще се постигне реален контрол върху публичния ресурс”, категорични са частните болници.

“Не смятаме, че разширяването на приложното поле на Закона за обществените поръчки е инструментът, който ще реши този проблем. От една страна този механизъм е сериозно дискредитиран, но също така провеждането на десетки самостоятелни обществени поръчки от различни лечебни заведения, с различни обеми и в различни моменти, няма как да доведе до една и съща цена за един и същ лекарствен продукт”, предупреждават от Българската болнична асоциация. Медиците са категорични, че предлаганият модел създава предпоставки за различни цени, обжалвания, забавяне на процедурите и риск от прекъсване на доставките, което в крайна сметка се отразява пряко на пациентите.

“Поради това изразяваме несъгласието си с предложенията частните болници да правят обществени поръчки, включително и за онколекарства, не само защото не са публичноправни организации и не са възложители по смисъла на чл. 2, §1, т. 4 от Директива 2014/24/ЕС, но и защото това няма да реши проблемите с различните цени и произтичащите от това загуби на НЗОК”, пише още в декларацията.

“Убедени сме, че решенията в здравеопазването трябва да се оценяват преди всичко през ефекта им върху пациентите. Всеки механизъм, който забавя достъпа до лекарствена терапия или създава риск от прекъсване на лечението, следва да бъде внимателно преценен, независимо от заявените цели”, твърдят от Българската болнична асоциация и Националното сдружение на частните болници.