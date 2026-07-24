Суха зелена тревна маса с тегло 350 гр., реагирала при направения полеви наркотест на марихуана, е открита и иззета от служители та Районно управление - Несебър при претърсване на частен апартамент, разположен в несебърския комплекс "Хермес", обитаван от 54-годишен криминално проявен софиянец, съобщиха от полицията. Тревната маса е съхранявана в два полиетиленови плика. При извършено последващо претърсване на стопанисвания от софиянеца ресторант, разположен в друг несебърски комплекс, са намерени и иззети две везни, полиетиленови торбички и хартиен плик, съдържащ суха зелена тревна маса / марихуана/ с тегло 3 гр. Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, което се ръководи от Окръжна прокуратура - Бургас.