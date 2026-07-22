Интригуващи конкурсни филми, музикални събития и срещи с международни гости очакват публиката в четвъртия ден на Burgas International Film Festival на 23 юли.

Програмата започва в 11:00 часа в Културен дом НХК с детска анимационна селекция, предназначена за най-малките зрители на възраст между 8 и 12 години.

От 18:00 часа фестивалът представя четири заглавия от българската късометражна конкурсна програма, а от 19:30 часа продължава международният конкурс за пълнометражен филм с „Кино „Джазира“ (2025) на режисьорката Гьозде Курал. Копродукцията на Турция, Иран, България и Румъния ще бъде представена лично от копродуцента Булут Рейханоолу, който ще се срещне с публиката след прожекцията.

От 21:30 часа в Културен дом НХК започва музикалната филмова секция TUNES с 4K реставрираната версия на „Токийска мелодия: филм за Рюичи Сакамото“ (1985) на режисьорката Елизабет Ленард. Лентата, посветена на легендарния японски композитор и пионер на електронната музика Рюичи Сакамото, ще бъде последвана от дискусия със Светослав Тодоров – журналист, писател, DJ и промоутър на музикалната платформа *Indioteque*.

Музиката ще бъде във фокуса и на откритата сцена „Охлюва“, където от 18:30 часа концерт ще изнесе австрийският музикант Якоб Стайнкелнер. Вечерта ще завърши с последното заглавие от програмата „Фокус Австрия“– филма „Клуб нула калории“ (2023) на режисьорката Джесика Хауснер, чиято прожекция започва в 21:30 часа.

Всички прожекции са с вход свободен. Чуждестранните филми се излъчват с български и английски субтитри, а българските – с английски субтитри.