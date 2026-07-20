Мълчалив протест ще се състои на 21 юли - вторник, от 17:00 часа пред сградата на Община Павликени в подкрепа на българина, паднал от влак в Германия, движещ се със 120 км/ч след нападение от агресивен пътник.

Това съобщи в профила си във Фейсбук кметът на Павликени инж. Емануил Манолов.

"Мирният мълчалив протест показва знак на съпричастност към нашия съгражданин, който пострада тежко при инцидент в Германия и в момента се бори за живота си. Нека застанем заедно зад него и неговото семейство", написа той..

"С присъствието си ще покажем, че Павликени е общност, която не остава безучастна към съдбата на своите хора и настоява истината да бъде изяснена, а справедливостта – възтържествува", написа още Манолов.

Призовавават се всички граждани, които желаят да изразят своята подкрепа по мирен и достоен начин, да се присъединят.

Припомняме, че българинът, работещ като служител по сигурността в германските железници, е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник. Вследствие на сблъсъка сънародникът ни е паднал от влака.

Въпреки агресивното поведение на 36-годишния германец, за когото се предполага, че е бил под въздействие на алкохол, Районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за арест. Това доведе до протест на наши сънародници в Германия с искане за справедливост.