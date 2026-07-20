Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева стана баба за втори път. На 20 юли партньорката на покойния ѝ син Мартин Велев е родила момиче, пише "24 часа".
Това е второто дете на двойката. Двамата имат и 3-годишна дъщеря на име Ваяна.
Раждането идва само десет дни след трагичната смърт на Мартин Велев, който загина при инцидент с джет в Гърция на 10 юли. Така в един от най-тежките моменти за семейството появата на детето носи и светъл повод, макар и белязан от загубата.
Близки, приятели, спортисти и представители на политическия и обществения живот се сбогуваха с Велев на 14 юли. Опелото се състоя в столичния храм "Света София".
На поклонението присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Керязов, Слави Бинев, Атанас Фурнаджиев и други.
Инцидентът е станал в района на плажа "Зографу" на полуостров Ситония в Халкидики. Според информацията на гръцките власти по време на маневра джетът на Велев бил ударен от силна вълна. Той получил нараняване и паднал във водата.
Друг водач на джет веднага му се притекъл на помощ и го извадил от морето в безсъзнание. Медицински екип започнал реанимационни действия на място, но въпреки усилията на лекарите животът му не бил спасен.
Мартин Велев беше син на Весела Лечева и покойния бизнесмен Манол Велев.
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