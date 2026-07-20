Община Бургас даде старт на инициативата „Младите на Бургас - бъдещето започва сега". Проектът ще предостави нови възможности за обучение, творчество, доброволчество и активен обществен живот на над 3500 младежи между 15 и 29 години от града, региона и страната.

Проектът поставя младите хора в центъра на всички планирани дейности, като им дава шанс не просто да участват, а сами да предлагат идеи, организират събития и инициират промени в собствената си общност.

Инициативата се финансира по Програмата за финансиране на младежките центрове в Република България за периода 2026–2028 г. Тя е част от партньорството между Министерството на младежта и спорта и Община Бургас, насочено към развитието на устойчиви политики и инвестиции в младежките центрове като важен фактор за личностното развитие на подрастващите.

До края на годината предстои реализирането на 14 разнообразни дейности, обхващащи теми като образование, превенция, гражданска активност, здравословен начин на живот и творчество.