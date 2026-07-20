Българска фирма е внесла в Общинския съвет на Бургас предложение за въвеждане на пешеходни пътеки, оборудвани с изкуствен интелект, които разпознават приближаващи се хора и в реално време предупреждават шофьорите, преминаващи по натоварени и рискови участъци.

Технологията съчетава LED сигнализация, камери с алгоритми за разпознаване на движение и насочено осветление, като автоматично засича присъствието на пешеходец в зоната за пресичане. По думите на разработчиците, най-подходящите места за подобни системи са около училища и детски градини, спирки на градския транспорт, натоварени улици с ограничена видимост, както и в близост до обществени сгради.

Целта е пешеходецът да стане значително по-забележим за водача, независимо от условията на пътя. Съчетанието от активна светлина, точно насочено осветление и автоматично засичане прави пресичането ясно видимо във всякакъв момент от денонощието.

Според авторите на идеята, системата е особено полезна при обстоятелства, при които видимостта естествено спада, като тъмната част на денонощието, дъжд или мъгла. В такива случаи шофьорите биха получавали навременен сигнал, което намалява риска от катастрофи.

Компанията, стояща зад предложението, е изразила готовност да демонстрира технологията пред общинската администрация и да представи възможностите ѝ за внедряване в градската среда на Бургас.