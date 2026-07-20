Служители на Агенция „Митници" откриха пакет с 266 грама метамфетамин, скрит в специално пригоден тайник в багажника на автомобил с украинска регистрация на ГКПП „Лесово". Наркотикът е задържан при съвместни действия на отделите „Митническо разузнаване и разследване" и „Борба с наркотрафика".

Автомобилът е пристигнал на входящо трасе на 19 юли, движейки се по маршрут от Турция за Украйна. Управлявал го е мъж с двойно гражданство, украинско и руско, който е пътувал сам и при преминаването през зоната за митнически контрол е декларирал, че няма нищо за деклариране.

След извършен анализ на риска колата е била селектирана за по-задълбочена митническа проверка. При огледа инспекторите откриват в багажното отделение специално изработен тайник с капак, а в него, вакуумиран пакет с кристалообразно вещество. Направеният на място наркотест показва положителна реакция на метамфетамин.

Синтетичният наркотик е иззет, а по случая вече се води разследване под надзора на прокуратурата.