Десет души от екипажа на турски кораб са загинали при руски ракетен удар край бреговете на Одеса.

Според украинската страна, руската армия е атакувала цивилния кораб за насипни товари Golden Leo с три крилати ракети край бреговете на Одеса снощи. Корабът, плаващ под флага на Гвинея-Бисау и собственост на турска компания, е превозвал зърно.

На борда е имало 18 души - екипаж от 17 индийски и сирийски граждани и украински навигатор, който е сред 10-те убити. Осем оцелели членове на екипажа са били извадени на брега.

„Операцията по търсене и спасяване продължи през цялата нощ. Пожарът на кораба е локализиран. Осем членове на екипажа бяха спасени и изведени на брега. За съжаление, 10 души, включително лоцманът на украинската пристанищна администрация, загинаха“, съобщиха от Администрацията на морските пристанища на Украйна (АМПУ).

Според украинските военноморски сили крилати ракети Х-59/Х-69 са попаднали в десния борд на Golden Leo, причинявайки пожар на борда.

АМПУ уточни, че корабът е напускал пристанището след товарене на царевица и нарече инцидента целенасочена атака срещу цивилен съд и нарушение на международното хуманитарно право.

Министърът на инфраструктурата и транспорта Никола Калашник нарече нападението „военно престъпление“, насочено срещу международното гражданско корабоплаване и подкопаващо световната продоволствена сигурност.

Руското министерство на отбраната потвърди унищожаването на два кораба за насипни товари, превозвали "военен товар“, в пристанището на Одеса.