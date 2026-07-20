Заради строително-ремонтни дейности по ул. „Оборище" се въвежда временна организация на движението в участъка от ул. „Войнишка" до ул. „Пейо Яворов", считано от 10:00 ч. на 21 юли (вторник) до 16:00 ч. на 27 юли (понеделник).

За посочения период отсечката от ул. „Войнишка" до ул. „Пейо Яворов" ще бъде изцяло затворена за движение на превозни средства.

От общинската администрация призовават шофьорите да се съобразяват с въведената временна организация на движението в района и да планират маршрутите си съответно.