Българин, работещ като служител по сигурността в германските железници, е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник. Вследствие на сблъсъка сънародникът ни е паднал от влака, който се е движил със скорост от около 120 км/ч.

Въпреки агресивното поведение на 36-годишния германец, за когото се предполага, че е бил под въздействие на алкохол, районният съд в Карлсруе е отказал да приеме исканата от прокуратурата мярка за задържане под стража. Това доведе до протест на наши сънародници в Германия с искане за справедливост, съобщава Нова ТВ.

Нападението е извършено в петък вечерта. Данни от разследването, оповестени от прокуратурата и полицията в Карлсруе, сочат, че германецът не показал билет за пътуване и отказал да се легитимира. Затова са били повикани двама служители по сигурността на „Дойче бан”, един от които - 26-годишният българин.

Пътникът станал агресивен и нападнал сънародника ни, като според данните от разследването му нанасял удари с юмруци. При сблъсъка между двамата една от вратите на влака е била повредена. Докато българинът се опитвал да изправи агресивния мъж, който лежал по гръб, той го ритал. Вследствие на това сънародникът ни изгубил равновесие, ударил се във вече повредената врата и паднал от нея.

Оказва се, че заподозреният е осъден за насилствени престъпления и към момента на инцидента е бил в пробация.

От Районния съд в Карлсруе, отказал заповед за арест, са уточнили пред българската медия, че съдията е прегледал видеозапис от камерите за наблюдение на железниците, от който "са възникнали съмнения относно хода на случилото се". Според съда, не са налице нито достатъчно обосновано подозрение за извършване на престъплението, нито опасност заподозреният да се укрие, тъй като има постоянно работно място, адрес и семейство. Магистратите обаче подчертават, че изясняването на случилото се е предмет на по-нататъшно интензивно разследване.

Бащата на пострадалото момче сподели, че състоянието на сина му бавно се подобрява. „Когато го докараха, положението беше критично. Но от вчера до днес върви много добре. Той не пие алкохол, не се занимава с нищо друго. Отиваше си нормално на работа. Качил се е на влака и си е вършел работата”, разказа възрастният мъж.

Той е категоричен, че след инцидента семейството ще напусне Германия. „Живот и здраве, искам само детето ми да се оправи. Не искам нищо друго. Да се оправи, взимам си фамилията и се прибирам в България. Стига толкова!”, заяви през сълзи мъжът.