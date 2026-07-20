Главният експерт по водна безопасност в БЧК Йордан Иванов предупреди как да разпознаем опасното мъртво течение в морето и обясни защо най-честата грешка на удавящите се е да се борят с водата, вместо да се оставят да легнат по гръб на повърхността.

С настъпването на Илинден по стар стил морето започва да се „преобръща", а студените течения правят къпането по-рисково. В предаването „България сутрин" по Bulgaria ON AIR Иванов даде съвети как да разпознаем мъртвото течение и какви грешки да избягваме във водата.

Как действа мъртвото течение

Иванов уточни, че мъртвото течение не дърпа плувеца към брега, а навътре в морето. По думите му, при засичане в такова течение човек трябва да се остави да легне по гръб на повърхността, без да се съпротивлява. Течението обикновено не стига по-навътре от 10-20 метра, след което може спокойно и без паника да се плува косо към брега.

Според експерта най-опасната реакция е да се влиза в директна борба с течението. Паниката кара хората да се опитват да надвият водата, а тя е далеч по-силна от човешките сили, което само изтощава плувеца, без да му помогне да се измъкне.

Слушайте спасителите

Иванов апелира къпещите се винаги да съблюдават сигнализацията и предупрежденията на спасителите, които маркират опасните участъци на плажа. Той обясни, че мъртвите течения се формират заради специфичен релеф на морското дъно и могат да бъдат разпознати единствено от обучено око.

При засичане на човек в беда, съветът на експерта е първо да се позвъни на телефон 112, а ако е възможно и безопасно, на пострадалия да бъдат подадени плаващи предмети от брега.

Не само на плажовете

Иванов подчерта, че тежки инциденти във водата не се случват единствено заради неспазване на указанията на спасителите, а често и на неохраняеми плажове, реки и язовири. Той посочи, че благодарение на превантивните програми на БЧК броят на удавените у нас вече е под 100 души годишно, но настоя, че при засичане на подобна ситуация винаги трябва да се сигнализира на спешния номер.

Експертът обърна специално внимание на родителската отговорност, като посочи, че всеки трябва да наблюдава собственото си дете, вместо да разчита единствено на дежурните водноспасителни екипи. Спасителите редовно разговарят с родителите именно с тази цел.

В заключение Иванов призова хората да се вслушват в съветите на спасителите, тъй като тяхната роля е да предотвратяват инциденти, а не да влизат в конфликт с плажуващите.