Температурите остават високи, но синоптиците предупреждават за краткотрайни валежи и гръмотевици в различни части на страната.

В понеделник се очакват краткотрайни бури и градушки в различни части на страната, съобщават от НИМХ. По-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област, а максималните температури ще достигат между 31° и 36°.

Атмосферното налягане е близо до средното за месеца и се очаква слабо да се повиши, съобщават от НИМХ. До полунощ валежите в Западна и Централна България временно ще спрат, а облачността постепенно ще се разкъса и намалее.

На изток се очаква ясно време. В повечето райони ще бъде почти тихо, а в Североизточна България ще духа слаб южен вятър.

В понеделник денят започва с предимно слънчево време. Още преди обяд над западната половина на страната, а след обяд и над източната, се очаква да се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се прогнозират краткотрайни валежи и гръмотевична дейност.

Създават се условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде слаб, а в Дунавската равнина – умерен. С него се очаква захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, а за София – около 31°.

В планините денят също започва с предимно слънчево време. Преди обяд над масивите в Западна България, а след обяд и над Източна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места, главно около и след обяд, се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Възможни са и градушки, на места с по-интензивен характер. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 20°.

По Черноморието се очаква предимно слънчево време. Около и след обяд, главно над северното крайбрежие, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°, а вълнението на морето – 2-3 бала.