Бургаски училища се представиха на високо ниво в Националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“. Инициативата се провежда в три кръга през годината.

Най-много златни медали от последното издание спечели ОУ „Елин Пелин“. Негови възпитаници се окичиха с 11 отличия за първо място. Добро представяне направиха и учениците от АЕГ „Гео Милев“.

С грамоти за подкрепа към литературния конкурс получиха директорът на ОУ „Елин Пелин“ Пепа Запрянова, зам.-директорът на ОУ „Васил Априлов“ Велина Александрова – преподавател по български език и литература.

Състезанието се организира от сдружение „10 книги“, основано от Красимир Николов - бивш зам.-министър на МОН, и проф. Валери Стефанов – декан на факултет „Славянски филологии“ към Софийския университет, писател и автор на учебници по литература. Активен участник е в дебатите за средното образование и реформирането му. В момента е директор на Издателството на СУ.

Проверяващ и организатор на конкурса за Бургас и областта вече четвърта година е д-р Иван Сухиванов – университетски преподавател и литературен критик.

Организаторите призовават и други бургаски училища да се включат в състезание, което ще започне след лятната ваканция.