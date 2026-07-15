Министерският съвет одобри откриването на почетно консулство на Италия в Сливен, съобщиха от пресслужбата на правителството. Консулството ще обслужва десет административни области: Бургас, Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Търговище, Шумен и Ямбол.

Кабинетът реши италианският гражданин Франко Миролио да заеме позицията почетно консулско длъжностно лице в България. Миролио е утвърден представител на „Миролио груп“ и е сред значимите инвеститори в страната с дългогодишна активност в текстилната индустрия, винопроизводството и земеделието.

Според кабинета назначението ще допринесе за укрепване и развитие на добрите двустранни отношения между България и Италия, ще насърчи икономическото сътрудничество и инвестициите и ще разшири контактите между гражданите и институциите на двете държави.