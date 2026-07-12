Стилияна Николова завоюва два медала във финалите на отделните уреди на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Тя триумфира със златния медал във финала на лента, а преди това завоюва сребро на бухалки.

Николова изигра отлично съчетанието си с лента и получи оценка от 28.650 точки, която ѝ донесе първото място. Втора остана рускинята Арина Ковшова с 28.300 точки, а бронзът отиде при представителката на Узбекистан Тахмина Икромова с 28.250.

По-рано през деня българката се класира втора във финала на бухалки с 30.300 точки. Пред нея се нареди единствено олимпийската шампионка от Париж 2024 Дария Варфоломеев (Германия), която събра 31.000 точки. Трета завърши Даниела Муниц (Израел) с 30.150.

Във финала на топка Николова зае седмото място с оценка от 27.550 точки, като и в тази дисциплина победителка стана Варфоломеев с 28.950. На обръч българката не успя да се класира за финала.

В многобоя Николова остана седма, а другата българска представителка Ева Брезалиева завърши на 22-ра позиция и не намери място сред финалистките на отделните уреди.

Българският ансамбъл в състав Рейчъл Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова и Рая Божилова не успя да стигне до медал. Грациите останаха девети в многобоя и се класираха само за финала с пет топки, където след допуснати грешки получиха 24.850 точки и завършиха на пето място.

Титлата в композицията с пет топки спечели ансамбълът на Испания с 28.650 точки, следван от Бразилия (27.500) и Китай (27.250), докато Мексико остана четвърти с 25.600 точки.