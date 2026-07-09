Двама българи са задържани, а след това и глобени за предизвикване на малък пожар в парцел край Кавала, съобщава тв Скай.

Екипите за разследване на палежи са арестували двама души след пожар, възникнал тази сутрин на парцел в местността „Акротири“, в Палио Цифлики, община Кавала.

Това са двама чужденци, български граждани на 48 и 50 години, които са арестувани в рамките на незабавното производство като отговорни за причиняване на пожар по небрежност, като им е наложена административна глоба в размер на 2019,37 евро, в съответствие с приложимото законодателство. Предварителното разследване е установило, че пожарът е възникнал по време на извършване на огнева работа с колело.

От 1 януари до 7 юли 2026 г. са наложени общо 528 административни глоби на обща стойност 667 404,85 евро, а 169 са арестувани в рамките на процедурата по административно производство. От тях 156 (92,31%) се отнасят до пожари, причинени от небрежност, а 13 (7,69%) - от умисъл.

Дирекцията за борба с палежите (DAEE) и разследващите служби на пожарната остават в повишена оперативна готовност, като извършват интензивни проверки и незабавно пристъпват към определяне на отговорности при установяване на нарушения.