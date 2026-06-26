Разпоредил съм да започне проверка и да се изследват качествата на материалите, от които са изработени мантинелите. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в отговор на журналистически въпрос.

От 2024 г. има нова наредба и нови изисквания за мантинелите. Мантинелата от трагичния случай на автомагистрала „Тракия“ не е подменена. Странното в случая е, че при другия инцидент, който се размина без човешки жертви, мантинелата е била подменена. Разпоредил съм да се направи проверка и на вече подменените мантинели – дали отговарят на изискванията и стандартите, както следва. Тя има съответен сертификат, но трябва да се провери дали той отговаря на реалните качества на материала, отбеляза Шишков.





Повод за проверката са няколко тежки пътни инцидента през последните дни, при които товарни камиони са преминали през разделителните мантинели и са се сблъскали с автомобили в насрещното движение, което доведе до жертви и ранени.

„Днес разговарях надълго и нашироко с новото ръководство на АПИ и останах с много особено впечатление. Когато се извършват текущи ремонти, към тях няма договори, тоест няма ангажимент. Фирмата, която извършва ремонтите, няма задължение да подменя мантинелите и маркировката. Логично е, когато се прави текущ ремонт, особено в по-голям обхват, ангажиментите да бъдат обединени. Текущият ремонт се извършва за подобряване на състоянието на настилката, но той е част от пътната безопасност, а мантинелите също са нейна част. В момента поръчките за мантинелите и текущите ремонти се възлагат отделно, което в един момент поражда въпроса – кой е стопанин на пътя. Това поставя и въпроса дали начинът, по който се възлагат обществените поръчки, и изобщо функционира системата, е правилен. Дали няма да се окаже, че стопанин на пътя са корупционните схеми или частни интереси“, каза министърът.

Когато търсим тези проблеми, ние лесно ще ги намерим, но ние трябва да търсим и намерим дълбочината на проблема. Поръчките са от 2024 г. и ние не можем да направим нищо друго, освен да ги изпълняваме. Логично е с тези поръчки да се поддържа пътя в добро състояние. Когато се правят основните ремонти, тогава ангажиментът е да се сменят и мантинелите, каза още той.

По думите му е важно да се правят основни ремонти с проекти, с надзор, с въвеждане в експлоатация. "Вече започваме по този начин да работим".