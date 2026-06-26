Днес е интересен празник. Честваме паметта на преподобния Давид Солунски и на свети Давид Български.

Преподобният Давид живял в Солун през V-VI век. Роден в Месопотамия в около 450 г., щом навършил пълнолетие той дошъл в Солун и постъпил в манастир край стените на града. В обителта Давид с усърдие се отдал на молитва, пост и изучаване на Свещеното Писание.



След смъртта на игумена, монасите го избрали за негов заместник, но той отказал и решил да се подвизава по източния образец на стълпниците, само че не на кула, а сред клоните на едно бадемово дърво край манастирския храм.

Така живял три години в строг пост и усилена молитва, смирено понасял всички изпитания на лятната жега и зимния студ. Много хора идвали при него за духовни съвети и го молели да се застъпва за тях в своите горещи молитви към Бог.



Около 540 г. Солунският архиепископ Аристид го помолил да отиде в Цариград и да ходатайства пред император Юстиниан Велики за правата на Солунска архиепископия. Преподобният Давид се подчинил и заминал за столицата с двама други монаси. Славата на подвижника отдавна била стигнала и до Цариград, така че той успял да получи от владетеля благоприятен отговор на молбата на архиепископа.

Но на връщане престарелият монах издъхнал на кораба малко преди да пристигнат в пристанището на Солун. Преподобният Давид бил погребан в обителта си. Мощите му се пазят сега в храма на манастира "Света Теодора" в центъра на града.



Свети Давид Български бил брат на цар Самуил и най-голям от четиримата синове на комит Никола, които повели битка против Византия за отвоюване на източните предели на царството, завладени от византийците. При завръщане от поход към Солун в 976 г. Давид бил убит от разбойници между Костур и Преспа.

Той е един от типичните образци за народна канонизация (обявяване на светец), призната после от Църквата. Негови изображения се срещат в десетки църкви от 19-и век.

Днес празнуват всички мъже, които носят името Давид (те черпят и на 26 декември).

Давид е староеврейско име, което означава любим.

Освен това на днешния ден имен ден празнуват и хората, носещите горещите имената Горян и Горяна.

Традиции и обичаи за 26 юни

Ако 26 юни е ясен и топъл, есента ще бъде топла и суха. Ако тази сутрин има мъгла, това означава дъжд или продължителни валежи през следващите дни. Ако на този ден има гръмотевици, лятото ще бъде дъждовно и хладно.

Според народните вярвания, на този ден не бива да се вземат пари назаем - съществува риск да не получите парите си обратно и по този начин да привлечете недоброжелатели. Препоръчително е също да се избягват сватби, тъй като такъв брак може да бъде краткотраен.

Според древен обичай, на този ден е прието да се ходи в гората, за да се берат диви ягоди. Плодовете се използват за приготвяне на вкусно сладко, а листата се сушат за приготвяне на ароматен чай. Съществува поверие, че ако сложите три ягодови листа в левия си джоб, те ще привлекат късмет и просперитет в живота ви.