Мантинелата в участъка на 290 км на АМ "Тракия", където вчера стана катастрофата, вероятно е от този най-нисък клас.

Това заяви заместник-председателят на ПГ на "Възраждане" Петър Петров пред журналисти в парламента във връзка с трагичния случай на АМ "Тракия", при който загинаха две деца и бащата на едно от тях. Тежко бе ранен треньорът Иван Терзийски и съпругата му, които са пътували в автомобила.

Петров напомни, че още преди година и половина е поискал от тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството информация какъв клас на задържане мантинели са поставени в участъците на АМ "Тракия", кои са фирмите, които са ги поставили в периода от 2018 до края на 2024 г., колко пари са дадени от държавата за монтаж и подмяна на мантинели на пътя.

"Вчерашната трагедия се случи, защото тежкотоварният камион е преминал през мантинелите, поставени между двете разделителни платна. Моето предположение е, след отговорите, които съм получил от министъра на регионалното развитие тогава е, защото вероятно тези мантинели не са относими към натовареността и вида на движението по АМ "Тракия", каза той и съобщи, че от писмения отговор, който е получил миналата година от регионалния министър, е посочено, че в областите Сливен и Ямбол предпазната мантинела е с клас на задържане N2, или това означава нормално задържане на МПС, но при изпитвания този клас отговаря само на задържания на леки автомобили и лекотоварни такива.

По думите му в други участъци на АМ "Тракия" – между Стара Загора и област Пловдив, са поставени мантинели клас H1, което е много по-високо ниво на задържане и при изпитвания то отговаря на задържане или отклоняване на МПС на тежкотоварни такива, включително автобуси и камиони.

"В приетата през април 2024 г. специална наредба за мантинелите, за ограничителни системи на пътя, клас N2, който вероятно е в участъка на километър 290, където вчера бе реализирано това ПТП, е от този най-нисък клас", каза депутатът.

Петров съобщи, че дадените от АПИ в периода 2018 – 2024 г. за подмяна на мантинели на АМ "Тракия" за областите от Пловдив до Бургас са точно 101 млн. лева.

Той посочи, че са две институциите които отговарят, следят и контролират качеството и вида на влаганите материали в ограничителните системи на пътя и това са Институтът по механика към БАН, на който следва да бъдат отправени въпроси дали издадените сертификати за съответния клас на задържане на използваните мантинели в този участък, а и като цяло на АМ "Тракия", все още са актуални или са вече изтекли.

"Другата институция, която упражнява контрол върху поставените мантинели на магистралите, е Институтът по пътища и мостове към АПИ", уточни зам.-председателят на ПГ на "Възраждане".

Тази сутрин Петров е изискал писмено от настоящия регионален министър Иван Шишков информация какъв клас мантинели са били поставени там, както и какъв клас се монтират понастоящем, както и колко пари се дават от АПИ за поставянето на тези мантинели.