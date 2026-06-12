Община Поморие въвежда забрана за движение на тежкотоварни автомобили в село Лъка. Мярката се въвъжде със заповед на кмета Иван Алексиев и цели да регулира трафика на тежкотоварни автомобили и да ограничи натоварването на уличната инфраструктура населеното място. Съгласно разпореждането се забранява движението на пътни превозни средства с общо натоварване над 5 тона в границите на селото.

От общинската администрация уточняват, че превозни средства с натоварване над определения лимит ще могат да преминават през Лъка само след издаване на специално разрешително за движение на извънгабаритни товари на територията на община Поморие. Разрешителното се издава след заплащане на такса, регламентирана в чл. 38, т. 33 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на общината.

Заявления за издаване на разрешителни се подават на Гише № 3 в Центъра за административно обслужване на Община Поморие, който се намира на ул. „Солна“ № 5.

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