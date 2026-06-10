

Днес ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в крайните североизточни райони и по Черноморието – между 23° и 29°, за София – около 30°.



По Черноморието в сутрешните часове на места ще има намалена видимост. През деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.



В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове купестата и купесто-дъждовната облачност ще се увеличи. Главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.