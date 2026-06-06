„Вярвам, че извършителят ще понесе най- строгото наказание на закона! Иска ми се още да вярвам, че нормалността все някога ще надделее над бруталната агресивност“, обяви кметът на Бургас Димитър Николов в подкрепа на шофьора и контрольорката от автобуса от градския транспорт, които бяха нападнати днес от рабеснял се мъж.

„Двамата служители на „Бургасбус“ бяха заплашени с нож от развилнял се млад мъж в автобус. Всичко се е случило пред очите на тийнейджъри и жени, които са били сред пътниците.

Митко Димитров е шофьор на автобуса, а Катерина Радева- контрольор. Обикновени и почтени хора.

Преди малко се видях с тях. Стресът, който са преживели не може да се опише. Имат леки порезни рани, но са успели да запазят хладнокръвие. Гордея се с тях!

Въпреки заплахите, шофьорът е продължил да управлява автобуса и е успял да спре на следващата спирка, за да слязат пътниците. След това се е отправил към автобусния терминал, където колегите им са се притекли на помощ.

Благодаря на полицията, която е реагирала незабавно.

Благодаря и на тийнеджърите от автобуса, които са реагирали изключително интелигентно, въпреки, че и към тях са били отправени заплахи! Бих искал да се свържат с мен, за да им благодаря лично!“, добави Николов.