На 5 юни почитаме и паметта на светец, който предпочете мъченическата смърт на територията на България. Свети Доротей стоял начело на църквата в продължение на цели 50 години.

Докато император Диоклециан преследвал християните, Свети Доротей успял да се скрие и да остане жив.

Когато начело на Римската империя застанал император Свети Константин Велики, Свети Доротей отново започнал да служи.

Той успял да покръсти много езичници. При царуването на император Юлиан Отстъпник християните отново били преследвани. Свети Доротей бил заловен, измъчван и накрая екзекутиран. Това станало на 5 юни 361 година, преди 1655 години, в древния град Одесос, днес Варна.

В историята на християнството личността на Свети Доротей остава с написаните първи жития на Свети апостоли и на 70-те Христови ученици, както и на старозаветните пророци.

Имен ден празнуват:

Доротей, Доротея, Дори, Дорина, Дориана и Дориан.