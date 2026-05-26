Стенли ще бъде сред големите акценти в тазгодишното издание на July Morning в Бургас. С неподражаемия си глас, култово сценично присъствие и песни, превърнали се в част от музикалната история на няколко поколения, той ще излезе на сцената на Централния плаж заедно със своята банда в нощта срещу 1 юли.

Бургас отново се подготвя за едно от най-емблематичните си летни събития – традиционното посрещане на изгрева с музика, свободен дух и рок енергия край морето. Събитието, организирано от Марияна Добрева-Велева и Община Бургас, ще бъде със свободен вход за всички почитатели на рока.

Стенли е артист, който повече от четири десетилетия остава символ на българската рок сцена. Песни като „Жулиета“, „Бъди какъвто си“, „Обсебен“ и „Пътят към храма“ отдавна имат култов статут, а музиката му успешно съчетава рок, ню уейв, романтика и модерно звучене.

На сцената в Бургас той ще представи концертна програма с любими хитове и по-нови песни от репертоара си, създавайки атмосфера, която събира различни поколения публика.

Сред специалните гости на July Morning 2026 е и легендарният вокалист на Hardline и Axel Rudi Pell – Джони Джоели, който ще излезе на сцената заедно с една от най-успешните български рок групи – SEVI. Публиката ще чуе както авторска музика, така и световни рок класики.

Програмата включва още дебюта на варненската банда „Бумеранг“, както и завръщането на The Pomorians с Янко Бръснаря след година и половина пауза.

Кулминацията на вечерта отново ще бъде емблематичното изпълнение на „July Morning“ в момента, в който слънцето се покаже над морския хоризонт – традиция, която всяка година събира хиляди хора на бургаския бряг.