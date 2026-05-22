Министерство на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по профилиращ предмет, която се проведе днес.

В 1434 училища се проведе втората задължителна матура. Репортерът на NOVA Алис Дамянова изтегли Вариант 2.

За втори задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет са подадени близо 24 000 заявления. Запазва се тенденцията от предишни години най-много зрелостници да избират да положат матура по английски език – над 13 000. Следват география и икономика с 1810, биология и здравно образование (1722), математика (1523), предприемачество (1373), философия (1186).

Най-слабо предпочитаните предмети за матура са физика и астрономия, за които са подадени едва 44 заявления. Следват италиански език със 113, изобразително изкуство - 139, информатика - 159 и химия и опазване на околната среда - 165.