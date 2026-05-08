Спешният медицински херикторе кацна преди минути на стадиона в бургаския квартал Ветрен, за да транспортира момче от отделението по кардиология в УМБАл „Дева Мария“ до УМБАЛ „Света Екатерина“ в София.

„Кой каза, че в България няма медицинска помош?! Нашата кардиология спасиха едно момче и сега го транспортираме спешно за изкуствено сърце в София. Хеликоптерът кацна на стадиона, нашата линейка след малко пристига и качва детето. Пожелавам му много здраве на това дете. Поздравления на екипите в „Дева Мария“ и „Света Екатерина. Господ здраве да дава.“, каза собственикът на УМБАЛ „Дема Мария“ Семир Абумелих.