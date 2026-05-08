Известната оперета от Йохан Щраус-син ще бъде представена на 8 май от 19 часа под диригентството на Калина Василева /гост/

Със зрелищния спектакъл на „Цигански барон“ по музика на Йохан Щраус-син и режисура на Марио Николов, под палката на маестра Калина Василева /гост/, вечерта на 8 май, петък, от 19:00 часа ще се превърне в празник за ценителите на оперетното изкуство – носител на жизнеутвърждаващи послания, в съчетание с пищна визия и отлично артистично представяне на целия състав на Държавна опера – Бургас.

Всичко има в този спектакъл – загадки, скрити съкровища, гадателки, пророчества, мистерии, огньове, страст, динамика, вихрени цигански танци, темпераментен чардаш, изискан виенски валс, любов, съмнения, неочаквани разкрития, бурен сюжетен развой и щастлив финал. В петък бургаската публика ще има отново възможността да присъства на уникално представление с прекрасни изпълнители, красива сценография и костюми, както и на шеметна режисура, в която всеки детайл е на мястото си и в синхрон с цялостната картина. В залата на Бургаската опера ще се усети автентична атмосфера на един спектакъл, съдържащ характеристиките на най-доброто от популярния жанр "операта", без да има и нюанс компромис с качеството на изпълнение, както и с всеки детайл от мащабната продукция.

Действието на оперетата в три действия „Цигански барон“ се развива в Унгария, в края на XVIII век. Либретото е на Игнац Шницер, създадено по новелата „Сафи“ от Мор Йокай. Режисурата на постановката, характерна със своята пищност, динамично сценично действие, атрактивни костюми и специални ефекти, е на Марио Николов.

Диригент на спектакъла на 8 май е Калина Василева /гост/, която бе зад пулта и на забележителния Симфоничен концерт с музика на Борислава Танева и Петя Тончева, със солист – Илина Тодорова, пиано, през м. март в залата на Бургаската опера.

На спектакъла на „Цигански барон“ на 8 май солистът на Бургаската опера Яни Николов, тенор, ще се представи отново в ролята на Шандор Баринкай, земевладелски син, прокуден в изгнание. Певецът не скрива интереса си към ролята и със сигурност тя ще стане една от предпочитаните в портфолиото му на артист. Тенорът подхожда с изключителен респект и детайлизирано вглеждане в образа, като открива интригуващи факти за българския произход на съкровището, което е крайъгълен камък в сюжета на "Цигански барон". Яни Николов изпълнява трудната партия с лекота и нескрито удоволствие – а във вокално отношение е безупречен.

В ролята на Сафи, дъщеря на циганската гадателка Чипра, и която всъщност се оказва дъщеря на последния турски паша, пребивавал по време на османското нашествие по унгарските земи, на сцената на Операта в петък ще се представи прекрасното драматично сопрано Нона Кръстникова, която има в репертоара си редица роли от световни оперни заглавия, от лятото на 2023 г. – след дебюта си в ролята на Сафи, пее вече и оперета, като не само съумява да изгради професионално вокалната партия, наситена с трудност и изискваща широк гласов диапазон, но и представя ролята с артистизъм, настроение, закачка и финес, както и много обич към изградения образ, което е осезаемо. Преди дни, на 5 май, на сцената на Операта бургаската публика имаше възможност да гледа двамата солист – Яни Николов и Нона Кръстникова, в ролите на Дон Базилио и Графиня Алмавива в комичната оперета от Моцарт „Сватбата на Фигаро“.

Като неделима част от пъзела на великолепния спектакъл са и останалите солисти на „Цигански барон“: сопраното Шмилена Султанова – темпераментна и емоционална като циганската гадателка Чипра, която отглежда Сафи – дъщеря на последния паша от времето на Османското владичество на Унгария, като своя дъщеря и щателно пази родовата тайна, разкривайки я в точния момент; баритонът Йордан Христозов – забавен и убедителен като богатия търговец на свине Каломан Жупан и баща на Арсена; очарователното сопрано Мария Цветкова-Маджарова, която придава на ролята свой индивидуален почерк неговата дъщеря Арсена; басът Диман Панчев – темпераментен и вдъхващ респект, съчетан с усмивка – поради веселия сюжет, в ролята на предводителя на хусарите Граф Хомонай; Лина Пеева, мецосопран и помощник-режисьор на постановката – като Мирабела, гувернантка на богаташката дъщеря Арсена; тенорът Милен Динолов – също силен дебют като Отокар, син на Мирабела; басът Петър Тихолов – като комисар на Комисията по съблюдаване на местните обичаи, съпруг на Мирабела и баща на Отокар.

Блестящи и вписани в цялостната многоцветна картина на представлението са и оркестърът, хорът и балетът на Държавна опера – Бургас – професионално звучащи, със съответното настроение, подобаващо на класен спектакъл.

Сценографията на „Цигански барон“ е на всепризнатия майстор на сценичния дизайн за оперни театри Иван Токаджиев, диригент на хора – Александър Чепанов, танците са дело на Галина Калчева, репетитор на балетния състав на Бургаската опера – Марина Змеева-Маркова, помощник-режисьори на атрактивната постановка са Лина Пеева и Петър Тихолов, концертмайстор – Христо Белчев.

„Цигански барон“ ще представи в петък по възхитителен начин заплетени сюжетни завръзки и неочаквани разкрития, вълнуваща история за нишките на родовата памет, отстояване на честта, апотеоз на силните и неподкупни чувства и победа на любовта, която е отвъд предразсъдъците. Ще има гълтачи на огън, акробати, пищни танци, излъчващи страстта и емоцията – както на циганската душа, така и на темпераментните унгарски народни традиции, красиви и богати костюми и, разбира се, великолепни певци, които чрез средствата на музикалното изкуство ще накарат публиката да съпреживее една магична приказна реалност – на фона на бляскавата темпераментна музика на Йохан Щраус-син. Ще оживеят вълнуващите образи, разказващи чудния сюжет за любов, уважение към род и традиции, както и за най-важното съкровище – това, което се крие в човешкото сърце.

Публиката в залата на Операта на 8 май ще бъде подвластна на бляскава амалгама от красива музика, пищна сценография и костюми, превъзходни солисти, диригент, оркестър, хор и балет. Присъстващите ще проследят с любопитство заплетената история, през тръпнещо очакване на развръзката, до изблик на радост, съпреживяна със сценичните герои. Съкровището в сюжета, което се оказва с българска следа, ще бъде намерено – като светъл импулс, който би могъл да бъде породен само от искрата на изкуството – такова, каквото в чистия му вид ще бъде претворено в спектакъла на "Цигански барон" на сцената на Операта в петък, когато Ви очаква вълнуващо представление, разказващо интригуваща история, представена с блясък, страст, професионализъм и щипка магия, в чудесна артистична сплав от настроение, красиви багри и чудесно изпълнение на музиката на Йохан Щраус-син, която е безспорен вечен хит.

Билети за „Цигански барон“ – на касата на Операта /работно време: 10 - 18 ч., почивка - 14 - 14.30 ч.; Билетен център "Часовника", в мрежите на Grabo и Еventim - https://www.eventim.bg/event/%D1%86%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD-%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-21559290/?fbclid=IwY2xjawRpTLFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBqN2NkRzliSG5FUXluaDBWc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHk8ZmlSiLtOX5vfrJXl4HukrkVNbBZDWamGsqRMJXuYRZ3yGt67Eme3N_l9y_aem_qnx4-juZpeF6TUuJPVPjRw.