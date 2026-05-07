Министър – председател – Румен Георгиев Радев;

Заместник министър – председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев;

Заместник министър – председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Георгиев Пулев;

Заместник министър – председател – Иво Христов Петров;

Заместник министър – председател Атанас Ангелов Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;


Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Петров Милошев;

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.