Министър – председател – Румен Георгиев Радев;
Заместник министър – председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев;
Заместник министър – председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Георгиев Пулев;
Заместник министър – председател – Иво Христов Петров;
Заместник министър – председател Атанас Ангелов Пеканов;
Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;
Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;
Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;
Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;
Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;
Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;
Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;
Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;
Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова
Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;
Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;
Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;
Министър на културата – Евтим Петров Милошев;
Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;
Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.
