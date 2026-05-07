В несанираните жилищни сгради сградната инсталация ще има с 50% по-голям дял от сметките за парно. Новата формула за сметките за парно в Наредбата за топлоснабдяване вече е обнародвана в “Държавен вестник”.

Пред съседите в топлофицирана сграда има два варианта - етажната собственост сама да избере какъв да бъде делът на сградната инсталация в общия размер на сметките за парно на блока. Конкретният размер може да бъде в граници от 20% до 40%, както и досега.

Вторият вариант е делът на сградната инсталация да бъде изчисляван от топлинните счетоводители по новата формула. Тя е основана на общата инсталирана мощност на всички отоплителни тела в сградата; отоплителните денградуси за населеното място през съответния месец от отоплителния период; и корекционен коефициент, който отчита вида на отоплителната инсталация в сградата и принадлежността на сградата към съответен клас за енергийна ефективност.

За сгради с енергийна ефективност “А” или “В” този коефициент е 0,10. За сгради с по-ниска енергийна ефективност от “С” до “G” корекционният коефициент е 0,15, или с 50 на сто по-висок.

Така в несанирани стари сгради хората, които не са се отказали от парно, ще плащат по-малки сметки, а по-големи суми за сградна инсталация ще плащат тези, които не ползват парно.