Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата политическа сила в Народното събрание – „Прогресивна България“.

Кандидатът за премиер на „Прогресивна България“ Румен Радев получи от президента първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

Ние с вас - като президент и вицепрезидент, сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство, посочи Радев.

Няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите, отбеляза той

Представителите на „Прогресивна България“ бяха посрещнати пред президентството от протест и викове "Тук не е Москва".