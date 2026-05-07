Първият ден от Сцената на Пантеона премина с много вълнение, емоции и истински празник за малки и големи. Събитията са част от програмата на Община Бургас, посветена на международното колоездачно събитие Джиро д’Италия, което тази година поставя града в центъра на едно от най-значимите спортни и културни преживявания.

Атмосферата беше изпълнена с детски смях, аплодисменти и споделена радост, а началото постави Дебора Ангелова, която подгря най-малките с енергична зумба и създаде настроение още в първите минути.

Сцената бързо се превърна в пространство за талант и вдъхновение, където децата на Бургас показаха своите умения, труд и любов към танца. Началото бе дадено с „Героят на Рилец“ от мажоретен състав „Вълшебни ритми“ при ДГ „Вълшебство“, с ръководител Лорета Йовчева, последван от „Ботев марш“ на мажоретен състав „Слънчеви усмивки“ при ДГ „Ран Босилек“, с ръководител Мария Тричкова.

Публиката се пренесе в различни светове и ритми – от темпераментното „С полъх от Испания“ на Валерия Венкова от Танцова школа „Крис“, с ръководители Лорета Йовчева и Мария Тричкова, през „Испански танц“ на танцов състав „Каравеловчета“ при ОУ „Любен Каравелов“, с ръководител Ваня Маврова, до ефирната „Магия във въздуха“ отново на Танцова школа „Крис“.

С много настроение и детска емоция бе представено изпълнението „Лудо влюбена“ от мажоретен състав при ПГСАГ „К. Фичето“, с ръководител Лорета Йовчева, а „Вселена“ на „Каравеловчета“ отведе зрителите в едно по-различно, вдъхновяващо пътешествие. Познатият ритъм на „Макарена“ в изпълнение на мажоретен състав на НЕГ, с ръководител Деница Лечева, предизвика усмивки и аплодисменти.

Истинска феерия от цвят и настроение донесе „Танцова фиеста“ на „Вълшебни ритми“, а с „Тарантела“ на „Каравеловчета“ сцената се пренесе в Италия. Енергията продължи с „Искам пак“ от мажоретките на Търговска гимназия, с ръководител Янина Янакиева, и игривите „Каубойски ритми“ на „Слънчеви усмивки“.

Публиката бе впечатлена от силното присъствие на „Циганки“ и нежния свят на „Искам да съм кукла Барби“ от Танцова школа „Крис“. Силно послание донесе „Подай ръка“ на „Каравеловчета“, а увереност и детска смелост показа „Управлявам света“ на мажоретен състав на НЕГ. Финалните акценти бяха поставени с „Дива“ на мажоретките от Търговска гимназия и впечатляващото „Джиро Д’ Каравелов“ на танцов състав „Каравеловчета“.

Кулминацията на вечерта бяха вълшебствата на Зайн, който с невероятни фокуси и сценично присъствие успя да омагьоса десетките деца и възрастни пред сцената.

Програмата продължава и в следващите дни с още музика, танци и забавления. На 7, 8 и 9 май от 17:00 часа започва зумба за деца с Дебора Ангелова, а вечерите са изпълнени с разнообразни музикални акценти – evergreen хитове с групите „Пулс“ и „Vozduch“, рок изпълнения с Виктор Петров, Преслава Минасян и Пени Ставрева, както и сетове на DJ John Katta. Специално място в програмата заема и магичното шоу на Зайн.

Пространството около Пантеона допълва празничната атмосфера с базар, занаятчийски изделия, вкусни изкушения и уютни кътове за срещи и споделени моменти.