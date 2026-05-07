„Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД уведомява жителите и гостите на община Бургас, че в периода от 11 май до 05 юни ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари със студен и топъл аерозол на територията на паркове, градини, жилищни комплекси, квартали и биотопни зони.

Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 00:00 до 04:30 часа, при подходящи метеорологични условия.

График на обработките:

11.05.2026 г. – кв. „Лозово“ и кв. „Долно Езерово“

12.05.2026 г. – кв. „Крайморие“ и кв. „Горно Езерово“

13.05.2026 г. – Парк „Минерални бани“, биотопни зони кв. „Ветрен“ и кв. „Банево“

14.05.2026 г. – паркове в к/с „Меден рудник“, градини в ж.к. „Зорница“ и ж.к. „Лазур“, ЦГЧ, ж.к. „Възраждане“, кв. „Акации“ и кв. „Победа“

15.05.2026 г. – Приморски парк, район на Солниците и Парк „Езеро“

18.05.2026 г. – кв. „Победа“, кв. „Акации“, ул. „Крайезерна“, ул. „Сълзата“ и бул. „Тодор Александров“

19.05.2026 г. – ЦГЧ и ж.к. „Лазур“

20.05.2026 г. – ж.к. „Славейков“

21.05.2026 г. – ж.к. „Изгрев“ и ж.к. „Зорница“

22.05.2026 г. – Приморски парк, район на Солниците, Парк „Езеро“ и район Морска гара

26.05.2026 г. – ж.к. „Възраждане“ и ж.к. „Братя Миладинови“

27.05.2026 г. – ж.к. „Меден рудник“, парк „Росенец“ и Приют за безстопанствени кучета – местност „Пода“

28.05.2026 г. – кв. „Сарафово“, кв. „Черно море“ и кв. „Рудник“

29.05.2026 г. – Приморски парк, Парк „Езеро“ и район Морска гара

01.06.2026 г. – Гробищен парк, 5-ти километър и гр. Българово

02.06.2026 г. – биотопни зони в с. Маринка, с. Твърдица, с. Димчево и с. Извор

03.06.2026 г. – парк „Славейков“, парк „Св. Троица“, паркове „Изгрев“ и „Изток“, Парк „Минерални бани“

04.06.2026 г. – кв. „Долно Езерово“ и кв. „Горно Езерово“

05.06.2026 г. – Приморски парк и Парк „Езеро“

Третирането ще се извършва срещу половозрялата форма на комарите, в изпълнение на Наредба №13/26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

При обработките ще бъдат използвани следните биоцидни препарати: Ротрин 100 АДВ – активна съставка Циперметрин 10 g/100 g, Цитрол 10/4 УЛВ – активни съставки Циперметрин 10% и Пиперонил бутоксид 4%.

И за двата препарата карантинният срок е 24 часа, а антидотът е симптоматично лечение.

„Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД си запазва правото да променя графика при неблагоприятни атмосферни условия – дъжд, силен вятър и други фактори, възпрепятстващи ефективното извършване на дейностите.

Във връзка с изискванията на Наредба №13/26.08.2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, „Дезинфекционна станция – Бургас“ ЕООД уведомява всички пчелари и собственици на пчелни семейства на територията на община Бургас да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелите по време на провеждането на дезинсекционните мероприятия.

Използваните препарати са разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването и ще бъдат прилагани в нощните часове с цел минимизиране на риска за пчелите и полезните насекоми.

