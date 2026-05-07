В следващите два дни се въвежда забрана за използване на дронове на територията на община Бургас. Забраната влиза в сила от 6 часа на 8 май и ще важи до полунощ на 9 май.

Мярката се налага за гарантиране безопасността и обществения ред по време на колоездачната обиколка Giro D'Italia Grande Partenza 2026.

Изключение от забраната ще има единствено за дронове, собственост на RCS Sports & Events S.r.l, - изключителен представител и организатор на международното колоездачно състезание Giro D'ltalia Grande Partenza 2026, на Община Бургас и на Фондация „Бургас – 2032“.