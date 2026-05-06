Тед Търнър, който промени телевизионните новини със създаването на CNN през 1980 г., почина на 87-годишна възраст.

Въпреки че Turner Enterprises потвърди, че смъртта му е настъпила тази сряда, длъжностните лица все още не са оповестили конкретни подробности относно последните му моменти или точната причина за кончината. Търнър живееше с деменция с телца на Леви поне от 2018 г., според негови предишни публични изявления. Също така не е ясно дали боледуването му от пневмония в началото на 2025 г. е допринесло за влошаването на неговото здраве. Подробностите относно организирането на погребението или публичните поклонения все още не са обявени.

Кой е Тед Търнър

Роден в Синсинати през 1938 г., Търнър поема семейния бизнес за билборд реклама след самоубийството на баща си през 1963 г. и го премества в Атланта.

Търнър превърна малка телевизионна станция в Атланта в глобална сила, използвайки сателитна технология, за да създаде първата „суперстанция“ през 1975 г. През 1980 г. той стартира CNN като първия 24-часов новинарски канал, а по-късно добави към портфолиото си брандове като TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies. Той се разшири и в професионалния спорт, притежавайки отборите „Атланта Брейвс“ (бейзбол) и „Атланта Хоукс“ (баскетбол) по време на изключително успешни периоди и за двата франчайза. През 1991 г. Търнър бе обявен за „Личност на годината“ от списание Time заради влиянието му върху световните събития и медиите.

Той беше женен три пъти, включително в широко коментиран брак с актрисата Джейн Фонда от 1991 до 2001 г. Търнър е наследен от петте си деца: Лора Лий, Робърт Едуард Търнър IV, Бо, Рет и Джени. Той остана вицепрезидент на Time Warner след сливането през 1996 г., преди окончателно да напусне компанията през 2003 г.

Освен в телевизията, Търнър беше огромен филантроп, който обеща 1 милиард долара на Организацията на обединените нации и основа Инициативата за ядрена заплаха (NTI). Той беше един от най-големите собственици на земя в САЩ и изигра основна роля за повторното заселване на бизони в американския Запад. Неговият екологичен активизъм се разпростря и в развлекателната индустрия, където стана съавтор на анимационния филм „Капитан Планета“, за да учи децата на опазване на околната среда. Марк Томпсън, председател и главен изпълнителен директор на CNN Worldwide, нарече Търнър „безстрашен“ лидер и „водещ дух“ на мрежата.