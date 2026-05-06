Взети са адекватни мерки за защита на честността на вота, отбелязаха от служебния кабинет в публикация във Фейсбук, цитирайки доклада на Международната мисия за наблюдение на изборите за предсрочния парламентарен вот в България на 19 април.

Според анализа са предприети активни действия срещу купуването на гласове и заплахите към избирателите, а избирателната активност се е повишила въпреки политическата нестабилност.

Сред мерките, предприети от служебното правителство за гарантиране на честни избори, са ограничаване на чуждото влияние, противодействие на дезинформацията и защита срещу кибератаки.

В анализа се подчертава и ключовата роля на Координационния механизъм между институциите. Министерството на вътрешните работи е посочено с водеща роля в противодействието на дезинформацията и заплахите, Министерството на външните работи – с механизъм срещу чуждо влияние, а Министерството на електронното управление – с ключова координация по защитата на критичната инфраструктура.

Цитирани са и предварителни данни на МВР, според които са постъпили 2066 сигнала за нарушения, образувани са 534 досъдебни производства, задържани са 360 лица и са съставени 5380 предупредителни протокола.

Наблюдателите отбелязват обаче, че остават съмнения относно независимостта на прокуратурата при разследването на изборни нарушения.

БТА припомня, че в деня след предсрочните парламентарни избори, международни наблюдатели от Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), проследили провеждането на вота представиха анализа на пресконференция.